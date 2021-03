Online dating helemaal niet zo vanzelfsprekend voor homo’s: “Zet mij op een podium en ik dans voor 4.000 man. Maar daten? Dat durf ik niet meer. Ik vertrouw niemand”

Belangenor­ga­ni­sa­ties en politici reageren onthutst op ‘gaybashing’ in Beveren: “Het is doodnor­maal dat we nu collectief even stil en bang zijn”

14:21 Zaterdag werd het lichaam van een zwaar toegetakelde man aangetroffen in een park in Beveren. De man bleek het slachtoffer te zijn van gaybashing en was in de val gelokt via een datingapp. Tal van belangenorganisaties reageerden alvast geschokt en veroordelen het geweld. Ook politici betuigen hun medeleven aan familie en vrienden.