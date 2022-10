Online betaalt u 16 eurocent voor een bijna echt namaakbiljet van 50 euro: daarom is ‘movie money’ zo in trek bij kleine criminelen

België krijgt opnieuw zitje in VN-Mensenrech­ten­raad

België zetelt van 2023 tot en met 2025 in de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties (UNHRC). De kandidatuur van ons land is dinsdagnamiddag goedgekeurd op de Algemene Vergadering van de VN in New York. Federaal minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) reageert tevreden.

11 oktober