Onkruidtrein Infrabel mag ook dit jaar pesticiden sproeien

LIVE. “Britse 50-plus­sers kunnen derde vaccinatie in de herfst krijgen”

10:33 De coronacijfers blijven in dalende lijn gaan. Zo worden er weer minder dan 3.000 nieuwe besmettingen per dag geregistreerd en neemt ook de druk op de ziekenhuizen voorzichtig af: op de afdelingen intensieve verzorging liggen nu minder dan 800 Covidpatiënten. Intussen kregen ook al meer dan drie miljoen Belgen een eerste coronaprik. En nog goed nieuws: deze zaterdag mogen cafés en restaurants weer klanten ontvangen op het terras. Eerder deze week werd ook duidelijk welke richtlijnen zullen gelden om die heropening in openlucht in goede banen te leiden. Volg alle ontwikkelingen over het coronavirus in onze liveblog.