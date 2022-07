Ongeziene soap rond scoutskamp in Ardennen eindigt bij Raad van State: “Ze spelen ’s nachts muziek. Goéie, maar ik moet paar uur later wel gaan werken”

Merendree Blauwe zone geschrapt, maar parkeerbe­drijf blijft boetes uitschrij­ven

De blauwe zone in het centrum van Merendree (Deinze) is sinds 1 juli van dit jaar opgeheven, maar toch worden nog parkeerboetes uitgeschreven. De signalisatie staat er wel nog, maar is dus niet meer in overeenstemming met het retributiereglement. Het parkeerbedrijf Indigo zal de mensen die onterecht een boete betaalden, vergoeden.

26 juli