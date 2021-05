Ongeziene oproep van federaal parket: geloven speurders dat Jurgen Conings meekijkt? Vrezen ze voor een aanslag? En wat met Marc Van Ranst?

“Tot nu toe zijn er geen slachtoffers gevallen en er werd geen geweld gebruikt, en dat is een zeer goede zaak. Wij roepen de bevolking op om sereen te blijven om dit samen tot een goed einde te brengen. Aan Jürgen Conings vragen wij om contact op te nemen met iemand die hij vertrouwt.” Met die korte mededeling richtte federaal procureur Frédéric Van Leeuw zich zondagavond om 19 uur rechtstreeks tot terreurverdachte Jürgen Conings. Dat het parket zoiets doet, is ongezien. Het is bovendien opmerkelijk, want de oproep lijkt te suggereren dat speurders er rekening mee houden dat de militair zich niet ergens diep in de bossen verschanst, maar dat hij ergens zit waar hij naar televisie kan kijken – en dat hij de zoektocht naar zichzelf dus op de voet volgt.