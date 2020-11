Ongezien: pers mag niet binnen in Kamer tijdens debat over ziekenhuizen

Merkwaardige primeur in de Kamer vandaag. Tijdens het debat over het wetsvoorstel om kinesisten, vroedvrouw en studenten te laten bijspringen bij de verpleging in ziekenhuizen , werd de pers plots uit de zaal geweerd. “Ongezien”, aldus VTM NIEUWS-journalist Dirk Van den Bogaert.

De commissie Volksgezondheid kwam vanmiddag uitzonderlijk samen tijdens de herfstvakantie. Op het programma de bespreking van een wetsvoorstel dat het mogelijk moest maken dat mensen die een band hebben met de zorgsector – zoals kinesisten en sommige studenten – verpleegkundig werk zouden kunnen doen. De ziekenhuizen kreunen immers onder de toevloed van coronapatiënten en hebben dringend extra mensen nodig. De commissie zou vergaderen in de plenaire zaal.

“Ik wilde de bespreking graag volgen”, aldus Van den Bogaert. “Ik zat vanmorgen dus klaar in de Kamer, toen iemand van het personeel plots kwam zeggen dat ik daar niet mocht zijn. Dat vond ik vreemd, want ik ben geaccrediteerd. Er bleek echter net een mail gestuurd te zijn dat de pers niet was toegelaten ‘omwille van de veiligheid rond Covid-19’. Ik moest dus vertrekken.”

Gestreamd

Het debat werd wel gestreamd, zodat wie dat wilde, het wel kon volgen. “Maar zo werkt het niet”, aldus Van den Bogaert. “Als pers wil je fysiek aanwezig kunnen zijn bij een debat en indien nodig eigen beelden maken met een cameraploeg. Dat is altijd zo. Dat is een elementaire vorm van persvrijheid. Maar dat kon nu dus niet.”

Van den Bogaert vindt het vreemd dat het coronavirus plots als reden werd ingeroepen om de pers te weren. “Dat is ongezien. Ook in Covid-tijden moeten we ons werk kunnen doen en de debatten kunnen volgen. Dat is al sinds maart geen probleem. We doen het in Covid-veilige omstandigheden. Met mondmasker en op voldoende afstand van elkaar. Maar deze week was het plots wél een issue. En wilde met het ‘veilig’ houden.”

Veel volk is er nochtans nooit aanwezig in een commissie en ze komt samen in ruime zalen. “Op de vergadering van de fractieleiders vanmorgen kwam de beslissing ter sprake en vond men ook dat de pers niet kon worden buitengehouden”, klinkt het nog. “Ik heb de beroepsverenging van journalisten VVJ op de hoogte gebracht en die heeft meteen een brief gestuurd naar de Kamer met de vraag wat er precies aan de hand was.”

Staatsblad

Het is de allereerste keer in zijn carrière dat Van den Bogaert zoiets meemaakt. “Ik doe nu 28 jaar de Wetstraat en dat is nog nooit voorgevallen. Dit is compleet absurd.”

De plenaire zitting keurde even voor 19 uur overigens het wetsvoorstel goed. Nu kan het snel een Koninklijk Besluit worden en in het Staatsblad verschijnen, waardoor het meteen van kracht wordt.