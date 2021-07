Ongezien: generaals uiten forse kritiek op ontslag topman militaire inlichtingendienst

Defensie maakte vrijdagochtend via een persbericht bekend dat Philippe Boucké niet langer aan het hoofd staat van de militaire inlichtingendienst ADIV. Hij wordt vervangen door vice-admiraal Wim Robberecht. Dat nieuws kwam als een verrassing, want Boucké kwam woensdag in de Kamer nog aan het woord in de Commissie Landsverdeging in de Kamer over de zaak-Jürgen Conings en de vele kritiek die de inlichtingendienst over zich heen had gekregen naar aanleiding van die affaire. Boucké werd er bijgestaan door legerbaas Michel Hofman en niemand in de meerderheid noch in de oppositie vroeg expliciet om zijn ontslag. De man gaf ook zelf aan dat hij aan wilde blijven als hij die kans zou krijgen, om het actieplan dat intussen was opgesteld uit te voeren.