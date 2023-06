“Ongewenste aanrakingen” op een dronken afterparty waren de 'echte reden' voor het ontslag van de jongerenvoorzitter van Open Vld: "Het is hij of ik”

Glenn (31) werd alleen­staan­de papa van een tweeling via commerci­eel draagmoe­der­schap: “In het begin besefte ik niet echt dat dit mijn kinderen zijn”

Zijn appartement verkopen, weer bij zijn ouders intrekken en meer dan honderdduizend dollar op tafel leggen: Glenn Martens (31) moest er veel voor over hebben om zijn kinderwens in vervulling te laten gaan. Via een buitenlands bureau vond hij een draagmoeder, die hem acht weken geleden de tweeling Febe en Siebe schonk. “Eerlijk: in het begin besefte ik niet echt dat dit mijn kinderen waren.”