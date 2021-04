Ongeveer 8 procent van Vlaamse huishoudens heeft geen breedbandverbinding

Ongeveer 8 procent van de huishoudens in het Vlaamse Gewest heeft geen breedbandverbinding in huis, zo blijkt uit cijfers van Statistiek Vlaanderen. Dat staat in schril contrast met onze noorderburen. In Nederland heeft maar liefst 97 procent een breedbandverbinding.

Terwijl in 2005 slechts 46 procent van de Vlaamse huishoudens over een breedbandverbinding beschikte, is dat aantal in 15 jaar tijd gestegen tot 92 procent.

Het aandeel huishoudens met een breedbandverbinding is groter bij gezinnen met kinderen. Terwijl 98 procent van de gezinnen met kinderen in 2020 breedband had, lag dat percentage bij de gezinnen zonder kinderen op 90 procent. Het verschil tussen gezinnen met en zonder kinderen is wat groter bij mobiel dan bij vast breedband.

Zo goed als alle huishoudens met een inkomen van minstens 3.000 euro hadden breedband, terwijl dat bij de twee laagste inkomenscategorieën 78 procent (tussen 1.200 en 1.900 euro inkomen) en 83 procent (minder dan 1.200 euro inkomen) is.

Het aandeel huishoudens met breedband lag in 2020 in het Vlaamse Gewest (92 procent) iets hoger dan in het Waalse Gewest (89 pct). In het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest had 90 procent van de huishoudens breedband in huis.

De breedbandpenetratie in het Vlaamse Gewest lag in 2020 iets hoger dan het Europees gemiddelde (89 procent). In Europa scoort Nederland het hoogst. Daar heeft bijna elk huishouden (97 procent) een breedbandverbinding.