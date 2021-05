Ongeveer 150 deelnemers aan mars voor Jürgen Conings: “Morgen en overmorgen staan we hier ook”

Vriendin van Conings in exclusief interview: “Het is horror. Het is ellende. Het is een hel”

15:15 De vriendin van Jürgen Conings zegt in een exclusief interview met VTM NIEUWS dat ze niet meer weet wat ze moet geloven. Ze is kwaad en verwijst expliciet naar minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD). “Ik wilde niet voor de camera verschijnen, maar ik voel me verplicht meneer Van Quickenborne. Vermits u zich tot mij richt op de televisie, zal ik datzelfde kanaal gebruiken.” Ze roept haar vriend ook op om een einde te maken aan het verhaal. “Bepaal zelf hoe, maar maak geen slachtoffers.”