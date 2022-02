Ongeveer 150.000 Vlamingen hebben geen geldig Covid Safe Ticket meer

Overleven­de geschokt door vrijlating van viervoudig moordenaar Osman Calli: "Wat als hij terugkeert naar België?"

"Mijn cliënt wist van niets. Osman Calli heeft altijd gezegd dat zijn opdracht nog niet vervuld was. Wat als hij terugkeert naar België?" Dat zegt Kjell Verleysen, de advocaat van Henri De Cooman, in een reactie op het nieuws dat de viervoudige moordenaar Calli sinds 2020 een vrij man is nadat hij in 2013 overgebracht werd naar Turkije om zijn straf daar uit te zitten. De Cooman zag zijn vriendin Wendy Blendeman en zijn moeder Marie-Louise De Rop vermoord door Osman Calli en werd zelf neergekogeld, maar hij overleefde de aanslag.

