Ongeveer 100 personen geëvacueerd door brand in opslagplaats in Anderlecht

24 december De eerste trailers van het Genkse transportbedrijf H.Essers geladen met Pfizer-vaccin zijn vertrokken naar alle uithoeken van de Europese Unie. Een operatie waar behoorlijk geheimzinnig over gedaan wordt. Logisch, in de camions van H.Essers zit het meest waardevolle spul dat het komende jaar de baan op gaat. En dat “vloeibaar goud” wekt ongezonde interesse van de maffia, zo blijkt. Hoeveel miljoen is zo’n vrachtwagen vol vaccins waard? En hoe streng is de bewaking? Al uw vragen over het vaccintransport beantwoord.