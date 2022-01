Ongerustheid tijdens de persconferentie na het Overlegcomité: “CO2-meter in de zaal gaf alarmerende waarden aan”

Treinen waren vorig jaar minder stipt dan in 2020

De stiptheid van de binnenlandse reizigerstreinen is er vorig jaar licht op achteruitgegaan in vergelijking met 2020. Gemiddeld reed 92,6 procent van de treinen in 2021 op tijd, of met een vertraging van maximaal zes minuten. Een jaar eerder was dat nog 93,6 procent. Het aantal afgeschafte treinen is wel fors toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van spoornetbeheerder Infrabel.

13:31