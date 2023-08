Ongenoegen bij Open Vld, nu liberalen nieuwe voorzitter moeten kiezen: “Dit zijn schijnverkiezingen”

Parket opent opsporings­on­der­zoek naar geschorste schepen in Knok­ke-Heist

Het Brugs parket is een opsporingsonderzoek gestart naar Kris Demeyere, de schepen van Knokke-Heist die sinds enige tijd op non-actief staat, zo bevestigt het parket. Er is ambtshalve een onderzoek gestart naar een vastgoedtransactie. “Verdere commentaar over het onderzoek of de inhoud geven we niet", aldus het parket.