Ongeduldige veldrijder geeft kniestoot aan wandelend kindje op Hoge Venen

Op kerstdag 25 december trokken Patrick Mpasa, zijn echtgenote en hun twee jonge kinderen naar de Baraque Michel. Nu de sneeuw voor een witte kerst heeft gezorgd, is het ginds al dagen ontzettend druk. Duizenden wandelaars vanuit het hele land genieten er van de natuurpracht.

Het gezin was rond 15.00 uur aan het wandelen op een smal pad toen een veldrijder achter hen naderde. In de massaal gedeelde video is een geluid te horen dat kan doorgaan voor een soort fietsbel. Het vijfjarig meisje en haar moeder hoorden hem in ieder geval niet.

De fietser wil niet vertragen en vindt het nodig een ‘sanctie’ uit te delen. Op het moment dat hij het kind voorbijrijdt, aarzelt de man niet om zijn knie uit te steken. Hij raakt het meisje in de bovenrug waardoor ze ten val komt. Alsof er niets aan de hand was, zet de gehaaste veldrijder zijn tocht verder. Het kind is fel geschrokken en liep gelukkig geen verwondingen op. Een onthutste Patrick legde het tafereel met zijn smartphone vast.

In de beelden is “pas op, pas op” te horen. De vader - zelf veelvuldig fietser - kon de man staande houden. Deze verklaarde dat hij zijn bel had gebruikt. Excuses konden er niet van af. De familie heeft achteraf klacht ingediend bij de politie. Op sociale media in Franstalig België wordt het filmpje druk gedeeld.

De GRACQ, de Franstalige evenknie van de Fietsersbond, is niet te spreken over “het onacceptabele gedrag” van de veldrijder. Als fietser moet hij prioriteit verlenen ten aanzien van de zwakkere weggebruikers, wat hier de wandelaars zijn. "En deze regel geldt ook voor paden in natuurgebied”. “De fietser wil zijn tempo behouden, maar dit rechtvaardigt zijn optreden helemaal niet.” Het is niet duidelijk of de man wel mocht fietsen op de route in kwestie.

