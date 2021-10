Onduidelijkheid over begroting: al akkoord over verschillende punten, maar hierop liepen onderhandelingen vannacht vast

Lopen de begrotingsgesprekken toch nog vast met de finish in zicht? De onderhandelingen zouden vannacht afgesprongen zijn en premier De Croo en een aantal andere ministers hebben de tafel verlaten. De gesprekken over het gunstregime voor de eerste aanwerving en de versoepelingen van nachtarbeid in de e-commerce zouden telefonisch verder worden gevoerd, verneemt onze redactie. De klok tikt, want vanmiddag moet De Croo naar het parlement om zijn State of the Union te geven. Wat is er nu al afgeklopt en wat niet? Dit weten we al.

Rond 5 uur deze ochtend meldde Belga nog op basis van bronnen in regeringskringen dat het federale kernkabinet een akkoord bereikt had over de begroting van volgend jaar. Het begrotingstekort zou volgens het persagentschap worden afgebouwd van 5,4 procent in 2021 naar 3,1 procent in 2022. Er zou ook sprake zijn van een saneringsinspanning van 2,4 miljard euro en een verbetering van het saldo met 10 miljard euro.

Een officiële aankondiging van een akkoord kwam er evenwel niet. Er bleek bij de Franstalige regeringspartijen een probleem te zijn opgedoken. “Er blijven nog punten waarover geen overeenstemming is. Alles is nog niet geregeld”, luidde het bij een bron. “Het is de bedoeling te landen, maar dat is op dit moment nog niet het geval”, zei een andere bron omstreeks 06.00 uur.



De discussie is vastgelopen op de resterende twee punten die nog op tafel lagen: de versoepeling van de nachtarbeid in de e-commerce en de gunstregime voor de eerste aanwerving, weet VTM Nieuws. Liberalen en socialisten staan daarover lijnrecht tegenover elkaar. Toch zou een akkoord binnen handbereik zijn, klinkt het.

Langdurig zieken

Over verschillende dingen bereikten de onderhandelaars wel al een akkoord. Hoewel het bijzonder lastig lag, is de PS uiteindelijk akkoord gegaan met de mogelijkheid om langdurig zieken die manifest weigeren om terug aan het werk te gaan te sanctioneren. De maatregel maakt deel uit van een globaal plan van minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (Vooruit), dat ook de werkgevers, mutualiteiten en arbeidsmarktbemiddelaars voor hun verantwoordelijkheid plaatst.

Concreet zal elke langdurig zieke na 10 weken uitgenodigd worden om een vragenlijst in te vullen, op basis waarvan bekeken zal worden of het al nuttig is om die persoon al te gaan begeleiden. Wie te ziek is, wordt uiteraard met rust gelaten, maar van iedereen wordt wel verwacht om die lijst in te vullen. Als er mensen zijn die dat niet doen, zullen zij herhaaldelijk opnieuw gecontacteerd worden. Weigeren zij nog steeds, dan zal er een sanctie opgelegd worden: zij zullen dan 2,5% van hun ziekteuitkering verliezen. “Maar dat is een allerlaatste stap voor wie hardleers is”, zo wordt benadrukt binnen de regering.

Re-integratie

Tegelijk zullen ook bedrijven met meer dan 50 werknemers moeten kunnen aantonen dat ze voldoende moeite doen om werknemers te re-integreren. Daarvoor zullen ze vergeleken worden met andere werkgevers in de privésector en in dezelfde sector. Scoort de werkgever daar ondermaats - en heeft hij dus veel langdurig zieken in zijn bedrijf - dan krijgt die een sanctie opgelegd die 2,5% van zijn loonmassa bedraagt. Daarbij zou alleen rekening gehouden worden met de werknemers jonger dan 55 jaar. Ook de mutualiteiten - die speciale ‘terugkeercoördinatoren’ krijgen om werknemers te begeleiden - en arbeidsmarktbemiddelaars VDAB, FOREM en Actiris kunnen gesanctioneerd worden als ze onvoldoende langdurig zieken terug aan het werk krijgen in eender welke job.Huisartsen krijgen ook de mogelijkheid om op vrijwillige basis door te geven welk werk een zieke patiënt wel nog zou kunnen uitvoeren of welke aanpassing van het werkregime een oplossing zou bieden.

Ziektebriefje voor 1 dag

Wie maar één dag ziek is, zal in de toekomst ook geen doktersbriefje meer moeten voorleggen. Om te vermijden dat de regel leidt tot massale ‘maandagziekte’ en misbruik - zoals de werkgeversorganisaties Unizo en VOKA vreesden - mag dat slechts 3 keer per jaar gebeuren. Bij een vierde keer, of als men langer dan 1 dag ziek is, zal men dus wel langs de huisarts moeten gaan. “Dit is twee vliegen in één klap: een werknemer kan zo één dag goed uitzieken en de dokters hebben minder administratie en kunnen zich focussen op ernstigere patiënten.”

Vliegtaks

Er is ook beslist om een vliegtaks in te voeren. In eerste instantie werden vooral korte vluchten van minder dan 500 kilometer in het vizier genomen, om zo businesstrips naar Parijs of Londen met het vliegtuig zo veel mogelijk te ontmoedigen. Dat zou de staatskas 30 miljoen euro moeten opleveren. Maar andere bronnen lieten de mogelijkheid open om ook voor andere vluchten binnen Europa een taks in te voeren. Ook de subsidies voor professionele diesel zouden sterk ingeperkt worden, een maatregel die 50 miljoen euro in het laatje moet brengen.

Energiefactuur

Daarnaast raakte de regering het ook eens over de verlaging van de energiefactuur. Zo gaat er 760 miljoen euro rechtstreeks naar het verlagen van de energiefactuur, wat tot anderhalve keer meer is dan wat de regering ‘dankzij’ de hogere prijzen meer verdient via de btw-opbrengsten.

Arbeidsmarkthervorming

Maar de andere grote knopen - het gunstregime voor sporters, de arbeidsmarkthervormingen, de mini-taxshift - hield ze voor het laatst. De discussie over de vierdaagse werkweek wordt naar verluidt helemaal doorgeschoven naar de sociale partners. Zij moeten ook komen met een deal over de registratie van de arbeidstijd, nadat het Europees Hof al had geoordeeld dat elke lidstaat met zo’n systeem moet komen. “Dat moet vermijden dat werknemers in het wildeweg en non-stop gaan werken.”

Of De Croo vanmiddag zijn State of the Union kan geven, blijft voorlopig onduidelijk.