“Ondoordacht en absurd”: Premier Alexander De Croo en minister Tinne Van der Straeten planten bomen in koudste week van het jaar

Absurd

“Het is inderdaad ondoordacht en absurd om in deze weersomstandigheden bomen te planten. Ik zou dit nooit doen”, bevestigt onze tuinexperte Laurence Machiels. “Hoewel de periode goed zit en de grond zondag nog niet bevroren was, hadden de organisatoren het project beter uitgesteld tot na de winterprik. Het water waar pas geplante boompjes zo naar snakken, bevriest namelijk in deze koude temperaturen. En de wortels, die zo cruciaal zijn voor het succes van de boom, zullen snel volgen. Wanneer ook de kluit (de aarde tussen de wortels) bevriest, ontstaan er luchtgaten tussen de wortels die ervoor zorgen dat ze minder goed contact maken met de aarde rondom. Ook dat heeft als gevolg dat de boom opnieuw moeilijker water kan opnemen.”

Geen doodvonnis

Voor iedereen die recent een boom kocht en van plan was om het voorbeeld van eerste minister De Croo of minister Van der Straeten te volgen, heeft Laurence nog deze tips: “Stel de aanplanting nog even uit tot wanneer de temperaturen hoger liggen en de grond opnieuw ontdooid is. Bomen met blote wortels kan je best koel, droog en beschut bewaren, in een vorstvrije schuur of de kelder. De wortels, die eigenlijk in diepe slaap verkeren, kan je bedekken met een juten (of plastic) zak of krantenpapier zodat ze zeker niet uitdrogen. De ideale moment om bomen te planten loopt van midden oktober tot midden maart, dus er is nog tijd zat om de boom op een later tijdstip van een mooi plekje in de tuin te voorzien.”