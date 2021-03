Onderzoeksrechter Serlippens trekt zich terug na wrakingsverzoek Van Langenhove

In het gerechtelijk onderzoek rond Schild & Vrienden heeft onderzoeksrechter Annemie Serlippens beslist om zich terug te trekken na het wrakingsverzoek van hoofdverdachte Dries Van Langenhove. Dat bevestigt de ondervoorzitter van de rechtbank van eerste aanleg in Gent.

Het gerecht in Oost-Vlaanderen voerde ruim twee jaar een onderzoek naar Schild & Vrienden en Dries Van Langenhove, de oprichter van de radicaal-rechtse groepering. Het onderzoek begon naar aanleiding van een reportage van de VRT, waarin te zien was hoe de leden van de groep in gesloten chatgroepen onder meer racistische, antisemitische en seksistische afbeeldingen met elkaar deelden.

Onderzoeksrechter Serlippens sloot het gerechtelijk onderzoek naar Van Langenhove op 25 november vorig jaar af en maakte het aan het parket over voor eindvordering. Van Langenhove had via zijn advocaat een wrakingsverzoek ingediend tegen Serlippens, omdat uit het Twittergedrag van de onderzoeksrechter zou blijken dat ze partijdig is. De verdediging had in het verzoekschrift verschillende tweets aangehaald die door Serlippens geliket zouden zijn, zegt advocaat Joost Bosquet. Eén daarvan was het gedicht ‘Van Theo’s en Driezen’ dat Stijn De Paepe maakte voor De Morgen, waarin hij schreef “waar ranzig normaal wordt, fascistisch banaal wordt”.

Serlippens had twee dagen om te beslissen of ze aanbleef als onderzoeksrechter. Als ze aanbleef moest het Gentse hof van beroep over het wrakingsverzoek oordelen, maar de onderzoeksrechter besliste verrassend genoeg om zich terug te trekken uit de zaak. Vorige maand weigerde ze op te stappen na een wrakingsverzoek van Jeroen Piqueur in de Optima-zaak, en het Gentse hof van beroep oordeelde toen dat de wraking gegrond was. Tegen dat arrest werd wel cassatieberoep aangetekend door het openbaar ministerie. Serlippens wil niet reageren op de zaak en het gerecht in Gent wil geen commentaar kwijt over de nieuwe blamage.

De afdelingsvoorzitter van de rechtbank van eerste aanleg in Gent heeft nu een andere onderzoeksrechter in de zaak aangesteld. Omdat het onderzoek afgesloten is, zal de vervanging niet voor grote vertraging zorgen, maar partijen in de zaak kunnen de beslissing gebruiken om het onderzoek onderuit te halen. Verdachten kunnen vragen om bepaalde onderzoekshandelingen uit te sluiten omdat ze door een partijdige onderzoeksrechter gesteld zouden zijn, maar daar moet later over geoordeeld worden.

De raadkamer in Gent moet zich nog uitspreken over welke verdachten voor de rechtbank moeten komen. Het parket vraagt de verwijzing naar de correctionele rechtbank van Van Langenhove voor inbreuken op de racismewetgeving en inbreuken op de wapenwetgeving. De Commissie Vervolgingen van de Kamer stelde woensdag voor om de onschendbaarheid van het Vlaams Belang-fractielid op te heffen.

Voor acht andere leden van Schild en Vrienden wordt de verwijzing gevraagd voor inbreuken op de racismewetgeving en de negationismewetgeving.