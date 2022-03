Onderzoekscommissie Vlaams Parlement gaat wantoestanden in kinderopvang onderzoeken

Er komt in het Vlaams Parlement een onderzoekscommissie naar de wantoestanden in de kinderopvang. Dat heeft het parlement unaniem beslist. Aanleiding zijn de recente schandalen rond het Sloeberhuisje en andere crèches.

Een motie van oppositiepartij Vooruit voor de oprichting van zo’n onderzoekcommissie kreeg brede steun in het parlement, ook van de meerderheid. Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) laat weten dat hij zijn volle medewerking zal verlenen aan de onderzoekscommissie. “Ouders hebben recht op kwaliteitsvolle kinderopvang en aan de integriteit van kinderen kan en mag er nooit geraakt worden”, zegt minister Beke. “Daarnaast heb ik om een audit over de inspectie en de handhaving gevraagd. Dat is het instrument dat ik als minister ter beschikking heb. Als het parlement beslist om een onderzoekscommissie in het leven te roepen, dan kan ik dat alleen maar steunen en zal ik daar mijn volle medewerking aan verlenen.”

Over de officiële oprichting van de onderzoekscommissie kan wel pas ten vroegste na 48 uur gestemd worden. Wellicht gebeurt dat volgende week woensdag.

Schandalen

De voorbije weken regende het schandalen over de kinderopvang in Vlaanderen. ‘t Sloeberhuisje in de Gentse deelgemeente Mariakerke spant de kroon. Op 18 februari overleed een meisje van zes maanden in het UZ Gent na een hersentrauma dat ze in ‘t Sloeberhuisje had opgelopen doordat ze hevig door elkaar geschud was. De afgelopen weken kwamen nog heel wat wantoestanden over de Gentse crèche aan het licht

Zo bleken bezorgde ouders in de weken voor het drama zeker dertig keer naar Kind en Gezin te hebben gebeld. De klachten gingen onder meer over conflicten rond betalingen en coronaregels. Met deze klachten werd niets gedaan. Kind en Gezin zou sommige ouders zelfs hebben afgeraden om klacht in te dienen.

Maar het probleem gaat verder dan ‘t Sloeberhuisje. Vorige week lekte een ander schandaal uit over een crèche in Schoten. Een vrouw die in januari 2021 veroordeeld werd voor de mishandeling van kleine kinderen was er tot vorige week in geslaagd om toch deze crèche te blijven uitbaten. “Hoeveel Sloeberhuisjes komen er nog?”, vroeg N-VA-parlementslid Koen Daniëls zich dinsdag nog af.

