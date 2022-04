Onderzoekscommissie kinderopvang uit de startblokken

Eerder deze maand besliste het Vlaams Parlement een onderzoekscommissie op te starten die zich moet buigen over de veiligheid in de kinderopvang. Aanleiding tot de oprichting van de commissie vormde het overlijden van een zes maanden oud meisje in kinderdagverblijf ‘t Sloeberhuisje in Mariakerke en de terugkerende signalen van mishandeling en verwaarlozing in een aantal andere kinderopvanginitiatieven.