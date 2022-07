Onderzoekscommissie kinderopvang stelt eindrapport met aanbevelingen voor

De onderzoekscommissie kinderopvang in het Vlaams Parlement houdt vandaag om 8 uur een extra publieke zitting om haar eindrapport met aanbevelingen te bespreken. De commissie werd opgericht na het overlijden van een baby in een crèche in het Oost-Vlaamse Mariakerke in februari.