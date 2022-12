Onderzoekscentrum voor brandwonden roept Vlaamse gemeenten op vuurwerk met oudjaar te verbieden

Mohamed Abrini: “Als transport blijft gebeuren met satanische muziek en blinddoek beantwoord ik geen vragen meer”

Op de eerste dag van het proces rond de aanslagen van 22 maart 2016 in Zaventem en Maalbeek heeft Mohamed Abrini van zich doen spreken. De zogenaamde ‘man met het hoedje’ klaagde de manier aan waarop hij getransporteerd werd en verhief daarbij zijn stem. “Ik word naar hier gebracht met luide, satanische muziek en een blinddoek. We worden niet gerespecteerd. Als we op die manier behandeld blijven worden, beantwoord ik geen vragen meer van de voorzitter of van de jury.” Jonathan De Taye, advocaat van een andere beschuldigde, kondigde aan dat hij morgen zou vragen om het proces hierom te schorsen.

