Onderzoekers vrezen toename overmatig alcoholgebruik bij studenten

Kortrijk Het echte studenten­le­ven gemist door corona? Deze afgestu­deer­den doen er extra opleiding bij: “Eerst cantussen en feesten meepikken, daarna werken”

20 september Het gevoel door corona anderhalf jaar verloren te hebben: studenten lijden er nog harder onder, maar zijn tegelijk weerbaar. Zo doen afgestudeerden er een extra opleiding bij, om leefachterstand in te halen. “Ze zijn, vaak na een stage in rare omstandigheden, niet klaar om te werken. Hun leven stond op pauze, ze konden geen vriendennetwerk uitbouwen. Normaal heeft onze hogeschool goed tien procent zij-instromers. Dit academiejaar zitten we bijna aan een verdubbeling”, zegt Ronald Bastiaens, opleidingsdirecteur bij Howest in Kortrijk. We spraken negen studenten, die er nu bewust – tot over drie jaar gespreid zelfs – een of meerdere opleidingen (verkort) bij doen.