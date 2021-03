Onderzoeker Bart Mesuere pleit voor nuance in het vaccindebat: “Kijk niet alleen naar de grote voorraad, dat is te gemakkelijk”

Essen Mooi gebaar: leerlingen van College Essen dragen doorzichti­ge mondmas­kers voor slechtho­ren­de medeleer­lin­ge

2 maart Een van de leerlingen van 6A van de lagere school van het College Essen moest in quarantaine door een besmetting van een van de ouders en dat heeft tot gevolg dat alle leerlingen verplicht twee weken een mondmasker moeten dragen. Lastig, want een van de medeleerlingen is hardhorend. Maar gelukkig had de gemeente Essen nog een hele voorraad doorzichtige mondmaskers.