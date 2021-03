Onderzoek VUB: “Meer beweging verlaagt het risico op een burn-out”

EDEGEM “10.000 km voor 10.000 levens”: fit­ness-sec­tor voert actie voor heropening

18 februari Meer dan duizend fitnessclubs over heel het land zijn al een hele tijd gesloten intussen. “Sport en fitness zijn nochtans belangrijk voor zowel lichamelijke als mentale gezondheid”, klinkt het bij David Lloyd in Edegem. “Daarom lopen en fietsen we zondag tienduizend kilometer bij elkaar met honderden clubs over heel het land.”