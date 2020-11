Onderzoek UZ Brussel: antistoffen verdwijnen vaak al na enkele maanden

OVERZICHT. Dalende trend zet zich voort: 270 nieuwe ziekenhuis­op­na­mes per dag en 157 overlij­dens

13:58 De coronacijfers in ons land blijven dalen. Zo werden er tussen 19 en 25 november dagelijks gemiddeld 270 nieuwe patiënten in het ziekenhuis opgenomen. Dat is een daling van 29 procent. Er vielen gemiddeld 157 overlijdens per dag te betreuren. In totaal liggen 4.570 coronapatiënten in onze ziekenhuizen. Dat blijkt uit een cijfers van Sciensano. De cijfers werden pas later gedeeld omdat de websites van het gezondheidsinstituut niet toegankelijk waren vanmorgen.