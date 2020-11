Onderzoek toont aan: faillissement legt ook grote druk op gezin en vrienden

Uit onderzoek bij ruim vijfhonderd ondernemers die ooit een beroep deden op Dyzo - een vzw die bedrijven in moeilijkheden bijstaat - blijkt dat 55 procent van de zaakvoerders morele steun van familie en vrienden kreeg tijdens de lastige periode voor, tijdens of na een faillissement. "Bemoedigend, maar wanneer we het glas halfleeg in plaats van halfvol zien, dan staan er ook veel ondernemers in de kou", zegt professor economie Johan Lambrecht (KU Leuven ), die samen met Mirjam Knockaert (UGent) het onderzoek leidde. Een vierde van de bevraagden stelt onomwonden dat hij of zij had gewild dat zijn familie helemaal anders was. 47 procent, of bijna de helft, zegt dat bedrijfsmoeilijkheden een negatieve impact hebben op relaties met familie en vrienden. Eén op vijf van de ondernemers zag door de professionele problemen zijn relatie of huwelijk op de klippen lopen.