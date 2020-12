Onderzoek rond Dries Van Langenhove na meer dan twee jaar afgerond

Intensi­vist Piet Lormans waarschuwt: “Verdere stagnering van de cijfers zet de ziekenhuis­wer­king onder druk”

11:14 In Zuid-West-Vlaanderen is de daling van het aantal nieuwe besmettingen stilgevallen, en ook de druk op de ziekenhuizen blijft er erg hoog. “Onze hele ziekenhuiswerking is nog steeds in de ban van Covid-19", zegt Piet Lormans, intensivist in het AZ Delta, bij HLN Live. Hij waarschuwt dat een verdere stagnatie van de cijfers zal leiden tot een verstoring van het systeem.