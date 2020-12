Onderzoek rond Dries Van Langenhove na meer dan twee jaar afgerond: “Dit dossier pleit mij vrij”

Vlaamse leerlingen scoren alsmaar slechter op wiskunde en wetenschap­pen: “Onze onderwijs­kwa­li­teit is in het gedrang”

8 december Vlaamse leerlingen scoren opnieuw slecht op wiskunde en wetenschappen. Het Vlaamse onderwijs glijdt zo weg naar de internationale middenmoot in het internationale TIMMS-onderzoek dat 58 landen vergelijkt. “Onze onderwijskwaliteit is in het gedrang”, reageert Vlaams Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) teleurgesteld. Het onderzoek werd in 2019 - nog vòòr de coronacrisis dus - afgenomen bij kinderen uit het vierde leerjaar.