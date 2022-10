Onderzoek rond carnavalsdrama in Strépy toont aan: dader reed meer dan 150 kilometer per uur toen hij op mensen inreed

Er zijn opvallende nieuwe details bekend geraakt over het carnavalsdrama in het Waalse Strépy in maart. Een bestuurder reed toen met zijn opgevoerde BMW in op een groep carnavalisten. Er vielen zes doden en tientallen gewonden. Uit nieuw onderzoek blijkt dat de 34-jarige Paolo F. liefst drie keer zo snel dan de toegestane snelheid in de woonwijk reed. “Dat is enorm”, erkent zijn advocaat.

Paolo F. reed in de ochtend van 20 maart in op de carnavalsstoet die op dat moment door de straten in het Henegouwse Strépy-Bracquegnies trok. Bij het drama in het Waalse dorp, een deelgemeente van La Louvière, vielen die zondag zes doden, 37 anderen raakten gewond.

Overdreven snelheid

De bestuurder zei achteraf dat hij te snel reed. Bovendien bleek hij onder invloed te zijn. F. wordt vervolgd voor doodslag en onopzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg in het kader van een verkeersongeval.



In de auto zat ook nog een tweede persoon, neef Nino F., die beweert dat “hij sliep in de passagiersstoel” op het moment van het drama. Hij wordt beschuldigd van het niet verlenen van hulp aan mensen in nood. Nino F. is momenteel vrij.

Volledig scherm Beeld van na de crash tijdens de festiviteiten in Strépy-Bracquegnies op 20 maart. © Photo News

Bijna 160 kilometer per uur

F. verklaarde eerder dat hij 90 kilometer per uur reed toen hij op die noodlottige dag op de groep carnavalisten inreed, in een wagen die bovendien opgevoerd was. Uit onderzoek blijkt nu dat hij bijna 160 kilometer per uur reed. De toegestane snelheid op de plek van het ongeval - een woonwijk - was 50 kilometer per uur. Hij reed dus meer dan drie keer sneller dan was toegestaan. Hij had ook (net) te veel alcohol in zijn bloed, en hij was zijn razende rit met zijn gsm aan het filmen.

De advocaat van F. diende in mei een verzoek in om de hechtenis van zijn cliënt voort te zetten onder elektronisch toezicht, met een enkelband dus. Maar het Openbaar Ministerie ging daartegen in beroep en kreeg in juni gelijk. Gisteren verscheen F. opnieuw voor de raadkamer in Doornik. Zijn advocaat vroeg onder meer opnieuw of zijn cliënt vrijgelaten mocht worden met een enkelband. Het gerecht besliste echter dat de man langer in de cel moet blijven.

Volledig scherm Beeld van na de crash tijdens de festiviteiten in Strépy-Bracquegnies op 20 maart. © Photo News

“Auto als moordwapen”

Ook blijkt nu dus dat hij veel sneller reed dan dat hij eerder beweerde. “Dit is geen ‘gewoon’ verkeersongeval”, reageert de advocaat van enkele slachtoffers volgens ‘Het Nieuwsblad’. “De dader gebruikte zijn auto als moordwapen en moet voor zijn daden voor het hof van assisen verschijnen.”

Fan van snelheid

De advocaat van F. had eerder in de zaak gezegd dat “50 of 90 kilometer per uur weinig verschil zou hebben gemaakt”. In het licht van de nieuwe info moet hij die omstreden uitspraak inslikken, geeft hij toe.

“Het nieuwe onderzoek is duidelijk”, erkende de advocaat gisteren volgens de ‘RTBF’. Bijna 160 kilometer per uur... “Dat is enorm.” De advocaat herinnerde er wel aan dat zijn cliënt nog op de rem heeft getrapt. “Op één seconde gaat zijn snelheid meer dan 20 kilometer per uur naar beneden. Daaruit blijkt dat hij verrast was door de mensen op de weg en dat hij heeft geremd.”

Volledig scherm Beeld van 22 maart. Witte ballonnen worden opgelaten voor de slachtoffers van het carnavalsdrama. © Photo News

Paolo F., dertiger met Siciliaanse roots, is een fan van snelle wagens en hoge snelheden in het algemeen. Zijn rijbewijs was al eens ingetrokken en hij filmde zichzelf regelmatig terwijl hij aan waanzinnige snelheden rondreed. Ook tijdens het tragische incident in Strépy dus. “Het is duidelijk dat het onbeschrijfelijk dom is om dat te doen”, aldus zijn advocaat.

