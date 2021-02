Onderzoek naar vermoedelijke financiële onregelmatigheden bij Let's Go Urban van Sihame El Kaouakibi (Open Vld)

“We hebben een tijd geleden als onafhankelijke leden vragen gesteld bij over de boekhouding binnen de vzw”, zeggen drie bestuursleden van de vzw Let’s Go Urban. “Nu zitten we op het punt dat er een vertrouwensbreuk is tussen ons en mevrouw El Kaouakibi. Dit valt niet meer te fixen.” De drie bestuursleden dienden hun ontslag in en stuurden het verslag ook door naar de ondernemingsrechtbank. Die stelde een voorlopige bewindvoerder aan.

Let’s Go Urban is het stads-dansproject van Vlaams volksvertegenwoordiger Sihame El Kaouakibi, die in 2019 voor Open Vld werd verkozen in het Vlaams Parlement. Zij staat nu in de vuurlinie, nadat enkele maanden geleden vraagtekens gesteld werden bij transacties binnen de vzw. “Er waren te veel vragen en klachten rond interne financiële verrichtingen”, zegt Ann Maes, één van de drie ontslagnemende bestuursleden. “Daarom besloten we een externe audit te doen. Maar daaruit kunnen we enkel concluderen dat er te veel vragen onbeantwoord blijven. We konden zo niet de jaarrekeningen van 2019 en 2020 goedkeuren. Dit alles strookte niet met ons ethisch kompas. Dus hier houdt het voor ons op.”