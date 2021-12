Onderzoek naar overlijden van "vergeten" caféganger op terras in Wallonië

In Fleurus, in Henegouwen, is vrijdagochtend op een caféterras een man van rond de vijftig aangetroffen in een levensbedreigende toestand. Hij is later helaas overleden. Dat meldt het parket van Charleroi, nadat la Dernière Heure eerder over het opvallende verhaal had bericht. Mogelijk werd de man vergeten.