Onderzoek naar mogelijke wanpraktijken bij bedrijven rond Pukkelpop-organisator Chokri geseponeerd

WEERBE­RICHT. Volgende week kans op eerste hittegolf van het jaar: “Langeter­mijn­voor­spel­ling, dus nog even met twee woorden spreken”

Het is genieten van wat verkoeling vandaag, met temperaturen tot 24 graden en mogelijk enkele buien. Dit weekend wordt het volgens het KMI droog en gaan de temperaturen langzaam weer de hoogte in, om volgende week opnieuw richting 30 graden te evolueren. Er bestaat zelfs een kans dat we een hittegolf krijgen, maar volgens onze weerman Frank Duboccage moeten we wel nog even met twee woorden spreken. “Het is een langetermijnvoorspelling, dus we moeten nog even afwachten hoe de weerkaarten verder evolueren”, zegt hij aan HLN.

10:55