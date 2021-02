Onderzoek naar mogelijke fraude bij vzw van Sihame El Kaouakibi (Open Vld): “Dit is een karaktermoord van enkele tegenstanders”

27 november 2020. De raad van bestuur van vzw Let's Go Urban besluit om een onafhankelijke forensische audit te laten uitvoeren. Er moet uitgezocht worden of er onregelmatigheden zijn en wat de rol is van Vlaams volksvertegenwoordiger Sihame El Kaouakibi (Open Vld) hierin. Zij richtte de vzw op in 2009 en is sindsdien het gezicht en ook bestuurslid van het stads-dansproject. De aanleiding voor de audit waren enkele administratieve medewerkers die hun bezorgdheid hadden geuit over zowel de uitgaven als de inkomsten binnen de vzw. Ze leken boekhoudkundig niet verklaarbaar te zijn.