Onderzoek naar misbruik van dienstauto's en tankkaarten bij Gevangeniswezen

Binnenland Vrouw ‘per ongeluk’ doodgescho­ten door ex, die haar begraaft in het bos

22 november Een Belgische man (68) is door de Franse politie aangehouden na lugubere feiten in de buurt van het drielandenpunt België-Frankrijk-Luxemburg. De man beweert dat hij zijn ex “per ongeluk” heeft neergeschoten. Met een pistool met geluiddemper, dat wel. Daarna raakte hij in paniek en begroef haar in het bos.