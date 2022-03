Onderzoek naar milieu-inspectie vernietigend: belangenvermenging en corruptie vastgesteld, minister Demir dient klacht in

Een onderzoek naar de milieu-inspectie is ronduit vernietigend. Audit Vlaanderen trof tijdens een forensische audit aanwijzingen van onregelmatigheden, belangenvermenging en corruptie bij de milieu-inspectie in de periode 1991-2018. Het gaat om vier concrete cases waarvan aantoonbare bewijzen werden gevonden. Drie in de petrochemie en één in landbouwbedrijf. Mogelijk gaat het om nog veel meer gesjoemel.

Audit Vlaanderen begon eind vorig jaar haar onderzoek na verklaringen van een anonieme getuigenis over nauwe banden tussen de inspectie en het chemiebedrijf 3M. Na een grondig onderzoek bleek dat ook te kloppen. Een inspecteur hield er effectief te nauwe banden met 3M aan over. Maar uit de audit bleek dat er veel meer aan de hand is bij de inspectiedienst. Zo vond Audit Vlaanderen concrete aanwijzingen van belangenvermenging en corruptie, die bijna dertig jaar stand hielden.

Meer bepaald gaat het om een ex-werknemer die in 2019 met pensioen ging. De inspecteur, een leidinggevende van de Milieu-inspectie in de buitendienst Antwerpen, had nauwe banden met een heel aantal bedrijven, waaronder ook 3M. Audit Vlaanderen vond zelfs aanwijzingen dat er bij vier bedrijven effectief misdrijven zouden gepleegd zijn door de man. Zo zou hij processen-verbaal onklaar gemaakt hebben en mengde hij zich met controleverslagen van toezichthouders. Het zou gaan om drie petrochemische bedrijven die gevestigd zijn in de haven van Antwerpen en één landbouwbedrijf in Ravels. Voor dat landbouwbedrijf zou hij een proces-verbaal gemanipuleerd hebben en verdoezelde hij de aanwezigheid van fipronil, een gevaarlijk insecticide, in de mest van het bedrijf.

Zwaar dossier

Bij Audit Vlaanderen spreken ze binnenskamers zelfs over “een van hun zwaardere dossiers”. De feiten zijn zo ernstig dat ook de politie is ingelicht. Het dossier ligt nu bij de Centrale Dienst voor de Bestrijding van Corruptie van de Federale Politie. Die kan, in tegenstelling tot Audit Vlaanderen, privé-e-mails en servers doorzoeken. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) dient ook een strafklacht in bij het parket van Antwerpen tegen de bewuste inspecteur, die ondertussen met pensioen is, en tegen eventuele onbekenden die meehielpen.

“De vaststellingen in het rapport zijn onaanvaardbaar”, zegt Demir. “Daarom dienen we een strafklacht in tegen deze persoon en iedereen die meewerkte aan dergelijke praktijken. Ik reken erop dat het parket van Antwerpen dit serieus neemt.”

Oproep naar klokkenluiders

Audit Vlaanderen heeft concrete aanwijzingen gevonden voor misdrijven in ‘slechts’ vier dossiers, maar mogelijk wordt er nog veel meer gesjoemeld bij de inspectiedienst. Zo zouden er verklaringen van medewerkers zijn over een heel aantal dossiers, maar daar is schriftelijk weinig over terug te vinden. De hoop is dat politie en parket nog dieper kunnen zoeken. Demir heeft ook een systeemaudit gevraagd van alle handhavingsdiensten. De bedoeling is om die allemaal onder de loep te nemen.

Demir roept ondertussen ook alle personeelsleden van de Vlaamse overheid op om zich te melden als ze weet hebben van corruptie. Ook als dat door leidinggevenden gebeurt. “Klokkenluiders zullen bescherming krijgen. Hun strijd om het leefmilieu en de gezondheid te beschermen, is de mijne”, klinkt het bij Demir.