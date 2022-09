Onderzoek naar fraude met contactonderzoek: speurders vallen binnen bij callcenter

Ook ondernemer blijft pessimisti­scher worden, vooral in handel

Het ondernemersvertrouwen is in september opnieuw fors gedaald. Het vertrouwen valt nu al voor de vijfde maand op rij terug. Het vertrouwensverlies is bijzonder scherp in de handel, maar de verslechtering van het ondernemingsklimaat doet zich voor in alle bevraagde activiteitssectoren. Dat blijkt maandag uit de resultaten van de maandelijkse enquête van de Nationale Bank van België (NBB).

