Onderzoek naar El Kaouakibi overgenomen door dienst corruptiebestrijding

Molen­berghs: “Daling aantal besmettin­gen lijkt laatste dagen iets minder fel”

9:56 De daling van het aantal nieuwe coronabesmettingen in ons land lijkt af te zwakken, en ook de positiviteitsratio is licht gestegen. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van Sciensano. Volgens biostatisticus Geert Molenberghs ligt de opmars van de Britse variant van het coronavirus mogelijk mee aan de oorzaak hiervan, en is het mogelijk dat de cijfers de komende dagen opnieuw licht zullen stijgen. Tegenover gisteren is het gemiddelde zelfs al gestegen.