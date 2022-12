Onderzoek naar corruptie van een Golfstaat: 3 verdachten blijven in voorlopige hechtenis

‘Held van 22/3': "Een brandweer­man laat niemand achter, ook terroris­ten niet”

Eind dit jaar kent u de Belg van het Jaar, die u zelf kiest. Dat is al 25 jaar zo bij HLN. Welke — bekende of onbekende — Belg is uw persoonlijke nummer één? Omdat die het jaar kleur gaf, u raakte of inspireerde. Was het de comeback van Stromae, het lastigste jaar van Bart De Wever of de regenboogtrui van Lotte Kopecky? U kan hieronder iemand nomineren. En ex-Belgen van het Jaar geven de hele week hún favoriet. Vandaag: held van 22/3 Lieven Neukermans nomineert wereldkampioen wielrennen Remco Evenepoel.

12:49