Onderzoek naar corruptie: Marc Tarabella gaf verplaatsing naar Qatar niet aan

Van Quickenbor­ne en De Croo beloven Olivier Vandecas­tee­le uit Iran te halen: “We zullen daarin slagen”

Premier De Croo heeft bij VTM Nieuws verzekerd dat ze “er alles aan doen” om Olivier Vandecasteele, de Belgische ngo-mederwerker die gevangen zit in Iran, terug naar België te krijgen. Eerder zei Van Quickenborne hetzelfde bij de Zevende Dag: “We zullen er alles aan doen om de man terug te halen, binnen de principes van de rechtstaat, en we zullen daar in lukken. Dat is mijn vaste wil en die van alle collega’s in de regering”, verklaarde Van Quickenborne. “We zullen daarin slagen, ik verzeker u dat.”

14:12