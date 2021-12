Onderzoek luchtzuivering in woonzorgcentra: hoeveel besmettingen minder bij 6 keer per uur verse lucht? En hoeveel kost dat?

INTERVIEW. Nu al 30 woonzorg­cen­tra met corona-uit­braak, maar waar blijft verplichte vaccinatie voor personeel en CovidSafe Ticket voor bezoekers? “We hebben al veel tijd verloren”

Een maand geleden: 9 woonzorgcentra in Vlaanderen met een corona-uitbraak. Deze week: 30. Ook daar is de vierde golf dus duidelijk begonnen, maar de dijken tegen het virus zijn nog altijd niet opgeworpen. “Ik hòòp dat we niet te laat in gang zijn geschoten”, zegt Johan Staes van het Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk (VLOZO). Want waar blijft de verplichte vaccinatie voor het personeel? Het CovidSafe Ticket voor bezoekers? En wat met luchtzuivering in kamers en gemeenschappelijke ruimtes? “Het virus is niet weg en niemand wil terug naar een lockdown. Laten we dan àlle middelen inzetten.”

21 oktober