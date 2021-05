Onderzoek: historische grafheuvels kunnen hergebruikt worden als natuurbegraafplaats

“Wat doet die bult daar in de wei?”: Gal­lo-Ro­meins Museum brengt archeologi­sche villa’s, grafheu­vels en Romeinse forten in kaart

23 juli Zijn er in de buurt sporen uit de Romeinse tijd? Waar staan resten van Romeinse villa’s, grafvelden en heiligdommen? Wat doen die bulten daar in de wei? Dankzij een samenwerking van het Gallo-Romeins Museum en Stad Tongeren met de Universiteit Gent kan men dat alles bekijken op een website met dynamische kaarten. Het in kaart gebrachte gebied is dat van de civitas Tungrorum, waar Tongeren in de Romeinse tijd de hoofdstad van was.