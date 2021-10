Onderwijsveld wil af van test- en quarantainebeleid: “We gaan kinderen toch niet opsluiten opdat hun ouders naar de kermis kunnen gaan?”

FOD Volksge­zond­heid lanceert campagne voor wensen over levensein­de

13:29 De FOD Volksgezondheid lanceert een campagne zodat mensen durven spreken over hun wensen voor hun oude dagen, vooraleer de naasten verplicht worden beslissingen te nemen in hun plaats. "Nadenken over je wensen voor het leven en het levenseinde, is misschien de beste manier om te kunnen genieten van het leven tot het einde", klinkt het in een persbericht.