Onderwijsvakbonden: “Zal verlenging herfstvakantie met drie dagen wel volstaan?”

De onderwijsvakbonden in Vlaanderen zijn tevreden met de verlenging van de herfstvakantie, maar vragen zich af of drie dagen wel zullen volstaan om het aantal besmettingen naar beneden te krijgen en de druk op het onderwijspersoneel te verlichten. “We staan voor cruciale weken, maar het wordt sowieso nog het hele schooljaar tandenknarsen en tandenbijten”, klinkt het.

Zondagavond besliste Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) om de herfstvakantie in het onderwijs tot en met 11 november te verlengen. Hij deed dat na overleg met de vertegenwoordigers in het onderwijsveld. Weyts hoopt met de extra "adempauze" de scholen nadien te kunnen openhouden tot de kerstvakantie.

"Elke dag dat er wordt gepauzeerd, is welkom", vertelt Koen Van Kerkhoven, secretaris-generaal van de Christelijke Onderwijscentrale (COC). "De personeelsleden zijn op en de werkdruk is ongelofelijk hoog omdat er veel leerkrachten ziek zijn of in quarantaine zitten. Maar de pauze is ook nodig om het aantal besmettingen onder controle te krijgen. Maar de vraag luidt dan: zijn drie dagen voldoende om de curve naar beneden te krijgen? Het worden alleszins cruciale weken.”

Afstandsonderwijs

Ook de socialistische vakbond ACOD stelt zich de vraag of drie dagen extra wel volstaan en pleit ervoor om in het secundair onderwijs zoveel mogelijk over te schakelen op afstandsonderwijs. "In Franstalig België wordt vanaf woensdag afstandsonderwijs de regel, op die manier is er twee weken geen fysiek contact op school. Ik denk dat we in Vlaanderen dit moment moeten aangrijpen om hier ook over na te denken", aldus secretaris Nancy Libert.

De liberale vakbond VSOA begrijpt niet dat de beslissing om de vakantie te verlengen nu pas genomen is. "We zien al langer dat het aantal besmettingen in de groep 10-19-jarigen aan het stijgen is. Wij hebben vorige week maandag al gepleit voor de verlenging van de herfstvakantie, maar de finale beslissing is pas gisteren gemaakt", aldus voorzitter Marnix Heyndrickx. "De extra dagen zijn welkom, maar het wordt sowieso nog tandenbijten om dit schooljaar op een ordentelijke manier voort te zetten.”

Het COV, de grootste vakbond van het basisonderwijs, kaart aan dat aan heel wat leerkrachten in het basisonderwijs nog steeds gevraagd wordt om in verschillende scholen les te geven. "Dat moet stoppen om de besmettingen te beperken, daar blijven we op aandringen uit zorg voor de leerlingen, leraren en de samenleving", vertelt secretaris Marianne Coopman. "Op ons aandringen beloofde minister Weyts werk te maken van extra middelen om aan de vervangingsnoden tegemoet te komen. Deze maatregel moet voor het COV deze week technisch uitgeklaard worden zodat scholen weten waar ze aan toe zijn.”

Quote De scholen vanaf woensdag al sluiten, zou voor te grote organisato­ri­sche problemen voor de ouders zorgen Ben Weyts

Weyts verduidelijkte bij Qmusic vanochtend dat de virologen drie scenario’s hadden voorgelegd. De herfstvakantie te vervroegen vanaf woensdag, leek hem geen goed idee omdat dat voor de ouders zou leiden tot organisatorische chaos. De Vlaamse regering heeft gekozen om de herfstvakantie met twee dagen te verlengen tot 11 november, een wettelijke feestdag. “Zo hebben de ouders twee weken tijd om zich te organiseren”, aldus de minister.

Dat de Franse Gemeenschap gekozen heeft voor de eerste optie (met afstandsonderwijs vanaf woensdag in het middelbaar, nvdr.), is het gevolg van de autonomie van de gewesten, aldus nog Weyts.

Buitenschoolse opvang?

De herfstvakantie moet voor de minister een momentum worden. Tijdens die periode moeten de maatregelen nauwgezet opgevolgd worden, zodat er sprake is van een reset en de scholen tot de kerstvakantie kunnen open blijven.

En wat is de impact van de verlenging van de herfstvakantie op de buitenschoolse opvang? Ben Weyts zegt dat hij overlegd heeft met de kern van de Vlaamse regering over de verlenging van de herfstvakantie. “Nu moeten we kijken hoe we opvang kunnen organiseren”, aldus de minister. De buitenschoolse opvang is een bevoegdheid van minister Wouter Beke. “Maar de virologen zeggen ons dat we ons moeten hoeden voor het vermengen van verschillende klasbubbels”, merkte minister Weyts op.

Lees ook: