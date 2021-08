Onderwijsoverleg hakt morgen knopen door over coronamaatregelen bij start schooljaar

Moet in de klas bij de start van het nieuwe schooljaar in september het mondmasker opnieuw op? Dat is een van de vragen waarover Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) zich dinsdag buigt, samen met het onderwijsveld. Op dat overleg hakken ze definitief de knoop door over hoe volgend schooljaar van start gaat, nu de coronapandemie weer in kracht lijkt toe te nemen.

Vorig schooljaar eindigde nog onder een goed gesternte. Op een overleg half juni tussen de koepels, minister Weyts, de vakbonden, de CLB's en virologen werd ervan uitgegaan dat het schooljaar in september zou kunnen starten zonder coronamaatregelen, dus onder meer voltijds en zonder mondmaskerplicht. De coronapandemie leek in kracht af te nemen en de vaccinatiecampagne vorderde goed. Het onderwijspersoneel, alle ouders en alle cursisten in het volwassenenonderwijs zouden nog voor het begin van het volgende schooljaar de kans gekregen hebben om zich te laten vaccineren.



Een gelijkaardig verhaal in het hoger onderwijs. Wanneer de coronacijfers gunstig blijven evolueren en de vaccinatiecampagne vlot blijft lopen, zal het academiejaar 2021-2022 kunnen starten in code groen. Dat is de situatie die vergelijkbaar is met de periode vóór de uitbraak van de coronapandemie, sprak minister Weyts af met de vertegenwoordigers van de hogescholen, de universiteiten en de studenten.

Lees ook Experten: nog minstens halfjaar mondmaskers nodig

Toch hield iedereen nog een slag om de arm. Een nieuw overleg half augustus zou definitief de knopen doorhakken. En dat komt er dinsdag dus. Een volledige versoepeling lijkt inmiddels echter geen evidentie meer. De coronacijfers zijn door de sterk besmettelijke deltavariant opnieuw aan het stijgen. De experten van de GEMS en de Risk Assessment Group adviseerden daarom eerder om toch nog mondmaskers te handhaven in het onderwijs. "Zeker in september zullen de mondmaskers nog nodig zijn", zei GEMS-lid en biostatisticus Geert Molenberghs (UHasselt/KU Leuven). "Dat is een moeilijke periode met kinderen die op reis zijn geweest."

Het zou dan wel gaan om een minder strikte verplichting dan vorig schooljaar. Zo zouden de maskers in het middelbaar af kunnen tijdens een toets - wanneer iedereen stil is - of wanneer afstand gehouden wordt én er voldoende ventilatie is.

De experts werkten in hun advies ook nieuwe alarmniveaus uit. Volgens de huidige coronacijfers zitten we momenteel in alarmniveau 2, wat dus mondmaskers inhoudt en de wekelijkse screening van leerlingen en leerkrachten in het secundair.

Een factor die ook meespeelt is de vaccinatie van de 12- tot 17-jarigen. Maar liefst 70 procent van de Vlamingen in de leeftijdscategorie heeft al een eerste coronaprik gekregen en zal volledig gevaccineerd zijn voor het begin van het schooljaar. De komende week komt de focus te liggen op de 12- tot 15-jarigen.

Quote Als er maatrege­len nodig zijn, dan zullen wij die zeker toepassen. De leerlingen naar school krijgen is onze eerste prioriteit. Gemeenschapsonderwijs

Bij het Gemeenschapsonderwijs klinkt het alvast dat ze hopen dat het schooljaar zo normaal mogelijk van start kan gaan. "Maar we luisteren uiteraard naar de virologen. Als er maatregelen nodig zijn, dan zullen wij die zeker toepassen. De leerlingen naar school krijgen is onze eerste prioriteit", luidt het.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil zich voor het overleg niet uitspreken over specifieke maatregelen, maar hoopt wel op duidelijkheid over een pakket haalbare maatregelen voor de start in september. "Belangrijk vooral is dat die niet strenger zijn dan in de rest van de samenleving, zoals dat aan het einde van vorig schooljaar wel het geval was, en dat ondanks alle geleverde inspanningen van de schoolteams", aldus nog Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

In een open brief vragen bezorgde ouders en grootouders, onder wie verschillende BV's en professor Lieven Annemans, maandag aan het onderwijsoverleg dat de scholen geen rol zouden spelen in de vaccinatie van kinderen vanaf 12 jaar. "De school zelf hoort daarbij een neutrale ruimte te zijn op het vlak van de gezondheid en medische keuzes van de kinderen. Het al dan niet kiezen voor vaccinatie is een zaak van de ouders en geen taak van scholen", zeggen ze. Ze vrezen dat kinderen op school onder druk zullen worden gezet om zich te laten vaccineren of dat niet-gevaccineerde kinderen in de klas of op school gediscrimineerd zullen worden. "Dat is uiterst zorgwekkend vanuit pedagogisch en psychologisch perspectief", aldus nog de bezorgde burgers in een open brief.