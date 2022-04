Onderwijsminister Désir ontkent dat in Brusselse scholen wordt lesgegeven in het Arabisch

De minister voegde daar aan toe dat, zelfs met het huidige tekort aan leerkrachten, die moeten voldoen aan de minimale voorwaarden voor beheersing van de Franse taal. Désir noemde de uitlatingen van Rousseau “karikaturaal” en benadrukte dat de jongeren die in het Brussels Gewest wonen Frans spreken en er dus geen reden is om Arabisch te gebruiken in de klas.

“Als ik door Molenbeek rijd, voel ik me ook niet in België”: Conner Rousseau (Vooruit) oogst kritiek met uitspraak over Brussel

Conner Rousseau oogstte kritiek met uitspraken over Brussel, ook binnen de eigen socialistische rangen. “Als ik door Molenbeek rijd, voel ik me ook niet in België”, zei Rousseau dinsdag in een interview met Humo. “Maar de meesten van die mensen zijn hier geboren. Het belangrijkste is dat ze onze taal spreken en werken. In Brussel staan er door het lerarentekort mensen voor de klas die in het Arabisch lesgeven, omdat ze geen Frans spreken. Onaanvaardbaar. Maar wat doet de Vlaamse regering? De prijs van de taalcursussen verhogen om de wachtlijsten in te korten.”