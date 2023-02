Onderwijskoepels komen met aanbevelingen voor chatrobot GPT

Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en Katholiek Onderwijs Vlaanderen hebben elk 'handvatten' gepubliceerd voor hun leerkrachten over hoe ze om kunnen gaan met ChatGPT. Die tool kan dankzij artificiële intelligentie bijvoorbeeld zelf teksten schrijven. Gebruiken en niet verbieden, is het credo.

"Dit soort tool is er en zal niet meer verdwijnen. Een verbod opleggen om ermee te werken heeft weinig zin", zegt Nathalie Jennes, woordvoerster van het GO!. De handleiding kan antwoorden bieden op allerlei vragen. "Hoe kunnen we omgaan met deze realiteit, hoe kunnen onze leerkrachten ervoor zorgen dat ze toch hun doelen kunnen evalueren?" Leerkrachten kunnen er ook mee aan de slag gaan rond bijvoorbeeld mediawijsheid.

Idem bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen. "De voorbije weken zijn we in overleg gegaan met onder meer leraren, organisaties en experts", zegt woordvoerder Pieter-Jan Crombez. "Het is nu aan de scholen en leraren om te bepalen hoe ze ermee omgaan."

Soms kan een verbod op het gebruik volgens de woordvoerder nuttig zijn, maar de leerkracht kan er ook zijn voordeel uithalen. "Je kan ermee aanleren om kritisch met moderne communicatietechnieken om te gaan. Er zijn heel veel dingen mogelijk met ChatGPT als educatief middel."

KIJK. Sam Altman waarschuwt voor zijn eigen creatie CHATGPT

Feedback en bronvermelding

Om pakweg te vermijden dat een leerling zijn teksten volledig laat schrijven door de chatrobot, wijst het GO! erop dat bestaande tips nog steeds overeind blijven. Het gaat immers om bestaande bezorgdheden, klinkt het, omdat je bijvoorbeeld niet weet in welke mate ouders, broers, zussen en anderen geholpen hebben bij het schrijven. Tussentijdse feedback geven en die ook laten verwerken, leerlingen tussentijdse feedback laten geven op elkaar, een deel van de opdracht in de klas afwerken en bronvermelding vragen of laten aangeven waar de leerling de tool wel en niet gebruikt kunnen in dit opzicht helpen.

Bovendien heeft ChatGPT zijn limieten, zeggen beide onderwijskoepels. Ongewenst gebruik voorkomen kan onder meer door leerlingen vooral in de klas te laten schrijven en te werken rond actuele kwesties (ChatGPT is getraind met data tot en met 2021) waarover online niet veel terug te vinden, raadt katholiek Onderwijs Vlaanderen aan. De inhoud van de opdracht is de uitdaging, voegt GO! toe. Anders gesteld: zoek een actueel of heel specifiek onderwerp, of vraag een heel specifieke touch.

Anderzijds biedt de tool voor het gemeenschapsonderwijs de kans om te werken rond pakweg digitale competenties en mediawijsheid, zoals bespreken hoe AI tot plagiaat kan leiden, bespreken wat fake news is en de gegenereerde informatie kritisch bekijken. Ook voor leercompetenties als innovatiedenken, creativiteit, onderzoekscompetenties komt de tool van pas. Een van de voorbeelden die het Go! aanhaalt, is de studenten toetstvragen laten bedenken, die door de chatrobot jagen zodat die de toets maakt, en vervolgens de antwoorden bespreken.

Hulpmiddel

Ook kan ChatGPT bij het vak Nederlands een van vele hulpmiddelen zijn om doelgericht teksten te schrijven. Anders gesteld, een hulpmiddel net als de Woordenlijst en de Schrijfassistent waar leerlingen mee vertrouwd gemaakt kunnen worden omdat ze ook in het "echte leven" er altijd toegang tot hebben, stelt GO!.

Ook Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil de leerkrachten begeleiden. "Als artificiële intelligentie steeds meer ingezet wordt in de maatschappij, dan is het aan onderwijsmensen om het een doordachte plaats te geven", klinkt het advies. Voor een efficiënt gebruik van de tool raadt de koepel onder meer aan om duidelijke en specifieke vragen te stellen en om zelf zeer kritisch te blijven over de aangeboden inhoud.

Om ongewenst gebruik van de chatbot te achterhalen, raadt het katholieke net bijvoorbeeld aan om de versiegeschiedenis van ingeleverde taken en opdrachten te controleren. Ook alert zijn voor Engelse termen en zinsconstructies is de boodschap.