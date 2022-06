Onderwijsinstellingen kunnen nog afwijken van ‘knip’ na tweede bachelor

De onderwijsinstellingen kunnen nog steeds afwijken van de zogenaamde ‘knip’ na de tweede bachelor als daar een goede reden voor is. Dat benadrukte Onderwijsminister Ben Weyts (N-VA) vandaag in het Vlaams Parlement bij het debat over het ontwerpdecreet. De ‘knip’ houdt in dat studenten die in het academiejaar 2023-2024 in het hoger onderwijs starten, na het tweede jaar geslaagd moeten zijn voor alle vakken uit het eerste jaar. Zo niet, mogen ze niet naar het derde jaar overgaan.

De achterliggende redenering is dat studenten vakken nu soms jarenlang meesleuren, waardoor ze in sommige gevallen zelfs niet afstuderen. Indien studenten er niet in slagen om op het einde van het tweede jaar te slagen voor alle vakken uit het eerste jaar, dan kunnen ze zich niet langer opnieuw inschrijven voor dezelfde richting bij hun instelling.

“Een onderwijsinstelling kan daar nog steeds van afwijken bij overmacht of bijzondere individuele omstandigheden”, aldus Weyts. “Dat staat in het decreet. De instellingen beslissen zelf over die uitzonderingen. Dat laat dus heel veel ruimte om tegemoet te komen aan de specifieke problematieken van studenten”, klonk het.

Brecht Warnez van CD&V vond het heel belangrijk dat die bepaling in de tekst staat. “Het is essentieel dat universiteiten en hogescholen uitzonderingen op de knip kunnen toestaan als ze vinden dat de getroffen student toch slaagkansen heeft”, zei hij. “Geen enkele student mag onterecht studiekansen ontnomen worden. Wie zijn of haar diploma kan halen, moeten we daarbij waar nodig ondersteunen. Ook het inschrijven van een recht op studiebegeleiding is cruciaal.”

Herbekijk: Slagen voor alle vakken uit eerste jaar verplicht

“Elitair en simplistisch”

De oppositie uitte opnieuw felle kritiek op het decreet. “Het is gebouwd op een aantal simplistische ideeën, op buikgevoel”, zei Hannelore Goeman van Vooruit. “Ik stoor mij aan het beeld dat wordt opgehangen van studenten die liever op café gaan dan te studeren. Dat is een idee-fixe die door de cijfers helemaal niet wordt onderschreven. Het aantal studenten dat langer studeert, is niet buitenproportioneel. Het gaat bovendien vooral over kansengroepen. Et alors. Het belangrijkste is dat zij met de nodige begeleiding hun diploma halen.”

Jos D’Haese overhandigde in naam van Comac, de studentenbeweging van PVDA, een petitie met 4.200 handtekeningen tegen het decreet. “Deze elitaire knip gaat de studenten die een moeilijke thuissituatie hebben, of moeilijk kunnen rondkomen, disproportioneel treffen”, vrezen de ondertekenaars. “De knip is helemaal niet elitair, want hij is voor iedereen gelijk”, antwoordde Weyts. Volgens hem werden de ondertekenaars misleid met leugens en verdraaiingen van de waarheid.