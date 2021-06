Ondernemingsrechtbank verklaart Let's Go Urban failliet

“Geen enkele regerings­par­tij” stelt benoeming regerings­com­mis­sa­ris met hoofddoek in vraag

17:41 Het kernkabinet van de federale regering heeft vandaag de benoeming besproken van Ihsane Haouach, de regeringscommissaris bij het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM) en geen enkele partij heeft die in vraag gesteld. Dat heeft premier Alexander De Croo in de Kamer verklaard. Nochtans had de MR, die ook in het kernkabinet zit, de voorbije dagen scherp uitgehaald naar die benoeming door Ecolo-staatssecretaris Sarah Schlitz.