Ondernemingsraad Delhaize andermaal maat voor niets, bonden over ‘garanties’ van directie: “Stuk stront in cadeaupapier”

Het overleg tussen vakbonden en directie bij Delhaize was vanmiddag andermaal een maat voor niets. “Een toekomstplan bespreken, dat weigeren wij tijdens een gewone ondernemingsraad te doen”, zei BBTK-afgevaardigde Chantal Delie na afloop. De vakbonden hebben de directie er ook op gewezen dat een aantal CAO’s niet nageleefd wordt. “Directeurs doen winkels bijvoorbeeld te vroeg open en zetten stagiairs in om gevaarlijke taken uit te voeren, om op die manier stakingsacties te breken.”

“Stap achteruit”

Ook ACLVB-vakbondsman Wilson Wellens maakt zich zorgen over de inzet van studenten en de risico’s die dit met zich meebrengt voor hun veiligheid. “Daarnaast is dit natuurlijk sabotage van het stakingsrecht.” Wellens noemde de ondernemingsraad van vandaag zelfs “een stap achteruit”. “Hoe kunnen we akkoorden sluiten als afspraken niet nagekomen worden en er verdere escalaties zijn? Het is nu afwachten en hopen op verzoening en echte onderhandelingen”, aldus de vakbondsman.

“Garanties”

De directie communiceerde de bonden wat later schriftelijk vier garanties die ze had willen voorleggen tijdens de ondernemingsraad. Het gaat om een bevestiging van de loon- en arbeidsvoorwaarden, een garantie om geen supermarkten in eigen beheer te sluiten tot eind 2028 (de garantie geldt ook na overname door een zelfstandige uitbater), garanties rond langdurig zieken, geleidelijke werkhervatting en medische restricties, en een voorstel om resterende overuren standaard mee over te laten gaan.

De directie laat nog weten “verder te blijven inzetten op een serene en constructieve dialoog en er alles aan te doen om alle vragen met betrekking tot het toekomstplan te beantwoorden en het debat aan te gaan met de sociale partners”.

Vakbonden niet onder de indruk

De beloftes van Delhaize zijn echter niets waard, liet ACLVB-vakbondsman Wilson Wellens kort na de aankondiging van de directie verstaan. “Als je het vernis van die zogenaamde garanties, en de rest van de directiecommunicatie, haalt, dan zie je dat dit geen eiken kast maar gewoon plastic is”, aldus Wellens.

De vakbondsman heeft vragen bij de communicatiestrategie van de directie. “Bij elk overlegmoment verspreiden ze eenzijdige communicatie naar de buitenwereld, in plaats van voorstellen en argumentatie aan de onderhandelingstafel”, zegt Wellens. “We herinneren ons het filmpje van de CEO, deze morgen de aankondiging over het verbod op blokkeren van winkels en distributiecentra en nu de vier ‘garanties’. Allen gooien ze nog meer olie op het vuur.”

Quote De communica­tie van Delhaize bestaat erin dat ze een stuk stront in cadeaupa­pier verpakken en dat als ‘prachtig’ verkopen

“Deze directie heeft nu eenmaal een verleden voor het verbreken van beloftes”, klinkt het. “En hoezo doen ze een belofte over geen sluitingen tot 2028? Ze gaan die winkels toch allemaal franchiseren?”.

Ook aan Franstalige kant zien ze niks nieuws in de communicatie van de directie. “De directie heeft geen komma veranderd”, aldus Myriam Delmée van het socialistische Setca. “De communicatie van Delhaize bestaat erin dat ze een stuk stront in cadeaupapier verpakken en dat als ‘prachtig’ verkopen.”

Volgende ontmoeting

De directie kondigde dinsdagavond ook aan dat op 22 mei een nieuwe ondernemingsraad gepland staat. Dat is ook de dag waarop het gemeenschappelijk vakbondsfront in Brussel een nationale manifestatie houdt naar aanleiding van de situatie bij Delhaize. “Opnieuw geen toeval, zoals dit dossier aan elkaar hangt van dingen die geen toeval zijn”, aldus Wellens. “Wij gaan betogen en zullen er dus niet zijn.”

Het sociaal overleg bij de supermarktketen zit sinds de aankondiging van de intentie tot verzelfstandiging van de 128 eigen Delhaize-winkels begin maart muurvast. De directie garandeert bij de overname van de winkels door zelfstandige uitbaters het behoud van de loon- en arbeidsvoorwaarden van de 9.000 betrokken werknemers, maar daar plaatsen de bonden duidelijk grote vraagtekens bij.

Deurwaarders

Het verbod op stakingsacties waarmee winkels en distributiecentra van Delhaize geblokkeerd worden, is intussen uitgebreid naar heel België. De keten kan dus deurwaarders blijven sturen naar alle winkels die gesloten blijven. “Dit is betreurenswaardig, maar de acties gaan gewoon voort”, stelt Wellens. “Het feit dat buitenstaanders graffiti aanbrengen en overgaan tot vandalisme is veelzeggend. Delhaize luistert niet naar de mensen.”

De politie was vanmiddag uit voorzorg in groten getale aanwezig aan de hoofdzetel van Delhaize in Zellik, maar naast de deelnemers aan de ondernemingsraad daagden er geen andere vakbondsmensen op.

